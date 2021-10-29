İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda İstanbul etabının ilk günü tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla organize edilen yarışta 97 tekne ile 800'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

Yarışmacılar, ilk gün Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda Cumhuriyet Kupası için mücadele etti. Yarışın ardından dereceye giren isimlere, Ataköy Marina Yarış Köyü'nde ödülleri takdim edildi.

Organizasyona yarın Yeşilköy Parkuru'nda düzenlenecek Mavi Vatan Kupası'yla devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda İstanbul etabının ilk gününde birinci sırada yer alan sporcular şöyle:

IRC O: Levent Peynirci (Enka Cheese)

IRC 1: Hüseyin Levent Özgen (Tramola Sailing Team-Hedef Yelken)

IRC 2: Güney Kaptan (Akkim Kimya Cheese)

IRC 3: Berk Gürpınar (Hyatt Regency-Gemini Sailing)

IRC 4: Gül Çelikel (Kupa Kızı-Setur Marinas)

Gezgin A: Yusuf Erce Demirtaş (Vamos)

Gezgin B: Cavit Aksoy (Luce)

Gezgin C: Nurettin Ali Akkın (Onelife)

SB Genel: Saruhan Çınay (HSSK-Quick Sigorta Nimbus)

SB Grup: Mehmet Dinçay (KS Global Lojistik)

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