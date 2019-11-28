28.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:32

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.

Kaynak: DHA