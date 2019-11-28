Spor cumhurbaşkanı erdoğan, başakşehir-roma maçını izledi
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izlediSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.
28.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:32
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi
Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Roma arasında oynanan ve konuk takımın 3 - 0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi müsabakasını, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Spor cumhurbaşkanı erdoğan, başakşehir-roma maçını izledi