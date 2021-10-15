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Comen Cup Yüzme Müsabakası Sırbistan'da başladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Comen Cup Yüzme Müsabakası Sırbistan'da başladı

Sırbistan'ın ev sahipliği yaptığı Comen Cup Yüzme Müsabakası başlarken, ilk gün yarışlarında milli sporculardan Belis Şakar ikincilik, Defne Tanığ ile Atakan Malgil ise üçüncülük kazandı.

Sırbistan'ın ev sahipliği yaptığı Comen Cup Yüzme Müsabakası başlarken, ilk gün yarışlarında milli sporculardan Belis Şakar ikincilik, Defne Tanığ ile Atakan Malgil ise üçüncülük kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da start alan organizasyona milli sporcular iyi bir başlangıç yaptı.

Kadınlar 400 metre karışıkta Belis Şakar, 5.00.70'lik derecesiyle ikinci, Defne Tanığ da 5.01.90'la üçüncü sırayı aldı. Erkekler 400 metre karışıkta ise Atakan Malgil 4.34.99'luk derecesiyle üçüncülük elde etti.

Turnuva, 17 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Comen Cup Yüzme Müsabakası Sırbistan'da başladı - Haberler Spor
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