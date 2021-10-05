Cizre Belediyesi voleybol takımı çeyrek finalde

CİZRE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Voleybol takımı, Bingöl Solhan Takımını 3-0'lık setlerle yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubunda mücadele eden Cizre Belediyespor, rakip takım Bingöl Solhanspor'u 3-0'lık setlerle mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı. Ankara, İzmir ve İstanbul'un ev sahipliği yaptığı müsabakaların ardından, gruplarında ilk iki sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor, Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor, Halkbank ve Spor Toto adlarını çeyrek finale yazdırdı.

2020-2021 sezon sıralamasına göre birinci olan Ziraat Bankkart ile ikinci bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, direkt çeyrek finale katılım hakkını elde etti. Bu gurur tüm Cizrelilerindir diyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, "Temsilcimiz Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank ve Ziraat Bankkart gibi zorlu 8 takım arasında mücadele edecek. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Cizre Belediyespor teknik heyetini ve oyuncularını kutlar, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

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