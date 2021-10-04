Kaymakam Mehmet Tunç'tan Cizre Belediyespor'a tebrik - Haberler
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Kaymakam Mehmet Tunç'tan Cizre Belediyespor'a tebrik

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Kaymakam Mehmet Tunç'tan Cizre Belediyespor'a tebrik

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Cizre Belediyespor'u tebrik etti.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Cizre Belediyespor'u tebrik etti.

Kaymakam Tunç, yaptığı açıklamada, bu gururun tüm Cizre halkının olduğunu belirtti.

Takımın başarılarının devam etmesi dileğinde bulunan Tunç, "Temsilcimiz Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank ve Ziraat Bankkart gibi zorlu 8 takım arasında mücadele edecek. Başarılarından dolayı bizlere bu mutluluğu yaşatan Cizre Belediyespor teknik heyetini ve oyuncularını kutlarım." ifadelerini kullandı.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaymakam Mehmet Tunç'tan Cizre Belediyespor'a tebrik - Haberler
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