Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak.

Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 erkek, 2 kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.

Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan madalya mücadelesi verecek.