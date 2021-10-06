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Chelsea'nin Amerikan Kahramanı: Christian Pulisic

Dugout - Haberler | Spor

Amerikan yıldız Christian Pulisic, İngiltere'de geçirdiği sürede isminden hemen söz ettirdi. FA Kupası finalinde gol atan ilk oyuncu olan Pulisic, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Amerikalı oyuncu oldu.

Amerikan yıldız Christian Pulisic, İngiltere'de geçirdiği sürede isminden hemen söz ettirdi. FA Kupası finalinde gol atan ilk oyuncu olan Pulisic, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Amerikalı oyuncu oldu.

Chelsea'nin Amerikan Kahramanı: Christian Pulisic
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Haber: Chelsea'nin Amerikan Kahramanı: Christian Pulisic - Haberler Spor
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