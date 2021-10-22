Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü: "Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlamak için geldim"

TERMAL, YALOVA (İHA) - Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor'un teknik direktörlüğüne getirilen Zafer Çağın, "Yeniden Çeşme'de olmak benim için çok güzel. Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlamak için geldim" dedi.

Çeşme Belediyespor, Teknik Direktör Zafer Çağın ve yardımcısı Mehmet Gezgin yönetiminde, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Amatör Lig F Grubunda mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor'un rakipleri de belli oldu. Çeşme Belediyespor yeni sezonda; Yelkispor, Gaziemir Gençlik, Balçova Belediye Termal, Güzelbahçe Belediyespor, Narlıdere Belediyespor, Menderes Bld. Eğt. Kül. Spor ve Gümüldürspor ile mücadele edecek.

"Lig sonunda gülen taraf olmak istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın, "Pandemi nedeniyle maçlara uzun bir süre ara verildi; ama yeniden Çeşme'de olmak benim için çok güzel. Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlamak için geldim. Kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız, taraftarlarımız ile BAL hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İyi bir ekibimiz var. Genç, dinamik, tecrübeli bir ekibimiz var. Hedefimiz yüksek. İyi futbol oynayıp, taraftarımızın coşkulu desteği ile hedefimize ulaşmak istiyoruz. Başarıdan başka bir şey düşünmüyoruz. Lig, uzun bir maraton. 8'li grupta olduğumuz için bizim maçlar 6 Kasım'da başlayacak. İlk hafta evimizde, Güzelbahçe Belediyespor ile maçlara başlıyoruz. İkinci maçımız, deplasmanda, Yelkispor ile olacak. Üçüncü maçımızda da, yine evimizde Narlıdere Belediyespor ile karşılaşacağız. İyi bir fikstür avantajımız var. Takımımızın kısa süre içerisinde istediğimiz seviyeye geleceğine inanıyorum. Takımda uyum ve arkadaşlık çok iyi. Lig sonunda gülen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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