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Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ligin ilk maçında yarın deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi'ye konuk olacak.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ligin ilk maçında yarın deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi'ye konuk olacak.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji sezona deplasmanda başlıyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan Kayseri ekibi Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji lige galibiyetle başlamak istiyor. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini belirten Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve lige hazırız. Yarın ilk maçımıza çıkacağız. Tek hedefimize var o da kazanarak sezona galibiyetle başlamak. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. İnşallah bu sezon iyi bir sezon geçirip hedeflerimize doğru adım adım yürüyeceğiz" dedi.

Yarın İstanbul'da oynanacak olan Büyükçekmece Voleybol Akademi ile Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji müsabakası saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'nde hedef galibiyet

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