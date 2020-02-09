: Spor centilmen futbolcu aldığı ödülü mehmetçik vakfı'na bağışladı

09.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:14

Centilmen futbolcu aldığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, kendisine hediye edilen parayı Mehmetçik Vakfı'na hediye etti.

Bölgesel Amatör Ligi 7'nci Grup 15'inci hafta mücadelesinde Kestelspor-Yatağanspor maçının 80'inci dakikasında fair-play örneği sergileyen ve gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, plaket ve 5 bin lira para ödülü verdi. 17'nci hafta mücadelesi olan Kestelspor-Sarayköyspor karşılaşması öncesi sahada gerçekleşen törende konuşan belediye başkanı Yücel, Küçükdurmuş'u tebrik etti. Yaptığı centilmenliğin herkese örnek olması gerektiğinin altının çizen Yücel, "Kestelspor'a yakışan bir futbolcu. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Küçükdurmuş, takımı ve kendi adına aldığı ödülü Bahçesaray'da şehit olan asker ve aileleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi. Maçı izlemeye gelen taraftarlar da Küçükdurmuş'a, bu jestinden dolayı tezahürat yaptı.

Kaynak: DHA

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