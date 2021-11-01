Çaykur Rizesporlu Cemali Sertel: Artık sonuç almak istiyoruz

Çaykur Rizesporlu Cemali Sertel, "Trabzonspor karşısında elimizden geleni yaptık ama yine olmadı. Artık bu bizi tatmin etmiyor çünkü sonuç almak istiyoruz. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta kesinlikle 3 puan alarak milli aradan önce taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Cemali Sertel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sertel, Aytemiz Alanyaspor karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor karşısında güzel futbol oynadık. Son iki üç haftadır oyuna yansıtıyoruz ama skora yansıtamıyorduk. Trabzonspor karşısında elimizden geleni yaptık ama yine olmadı. Artık bu bizi tatmin etmiyor çünkü sonuç almak istiyoruz. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta kesinlikle 3 puan alarak milli aradan önce taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Taraftarlara seslenen Cemali Sertel, "Taraftar da çok üzgün, biz de çok üzgünüz. Galip gelmek istiyoruz. Onlar da biz de sabırsızız. En hızlı şekilde puan almak istiyoruz.Taraftarımız biraz sabretsin gerisi gelecek" şeklinde konuştu.