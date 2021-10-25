Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Cuma günü 20.00'de Madical Park Statyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hazmaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ile başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ve Ranolda Mendes antrenmana katılmazken, Byran Doba ile Lebogang Phiri ise takımdan ayrı olacak çalıştı. - RİZE