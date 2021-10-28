Çaykur Rizespor Trabzonspor deplasmanına hazır
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen yeşil-mavililer, 10 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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