Çaykur Rizespor, sahasında galip gelmek istiyor

İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de geride kalan 9 haftada galibiyet elde edemeyen Çaykur Rizespor, Kasımpaşa karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 23 Ekim Cumartesi günü saat 13: 30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Serkan Ok ile Ömer Tevfik Özkoç, Göçek'in yardımcılıklarını yaparken, Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Rekabette Çaykur Rizespor'un 4, Kasımpaşa'nın ise 8 galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Süper Lig'de İstanbul temsilcisinin ağlarını 15 kez havalandıran yeşil-mavililer kalesinde ise 24 gol gördü. Rize'de oynanan 8 maçta da Kasımpaşa'nın galibiyet sayılarında 4-2 üstünlüğü bulunuyor. Tüm kulvarlarda ise daha önce 30 karşılaşan iki takımın rekabetinde Çaykur Rizespor 11, Kasımpaşa ise 12 galibiyet aldı. 7 karşılaşma berabere sona erdi. Çaykur Rizespor'un 47 golüne, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son 8 maçta Çaykur Rizespor bir galibiyet alabildi.