Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor, Süper Ligin 9'uncu haftasında Çotanak Stadyumu'nda yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen son antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen antrenman taktik çalışması ile devam ederek, duran top çalışması ile son buldu.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Mozango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Gökhan Akkan, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Takım, akşam saatlerinde Giresun'a gidecek


Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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Haber: Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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