Spor çaykur rizespor - göztepe maçının ardından

15.09.2019 20:32

Göztepe maçının ardından

Aytekin KALENDER RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 biten Göztepe maçı ardından çok fazla top kaybettiklerini, rakibin oyunu soğuttuğunu ve pozisyon üretmekte zorlandıklarını söyledi.

Kendi saha ve seyircisi önünde geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından alınan bir puanın moralliyle kazanmak istediklerini ifade eden Kartal, 'İlk yarı pozisyonlarımız var. Fakat gol noktasında üretmekte güçlük çektik. Rakip oyunu soğuttu, bizde tempomuzu yükseltemedik. İkinci yarı biraz daha pozisyonlar üretmeye çalıştık. Arkada boşluk bırakmadık. Rakibin hızlı oyuncuları vardı. Bir tane pozisyon verdik. Fakat oyun boyunca çok fazla top kaybettik taça attık. Kısır bir maç oldu. Önümüzdeki haftalarda neleri daha iyi yapabiliriz diye değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta yine evimizde oynayacağız. Futbol oyununu geliştirmek oynamak istiyoruz hakemlerinde buna göre kararlarında değerlendirme yapmasını istiyoruz' dedi.

TUNA BUNDAN SONRA FARKLI BİR GÖZTEPE SAHADA OLACAK

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu karşılaşmadan önce üç haftadır kazanamadıklarını belirterek, 'Rize'de kazanmak istiyorduk. Bunu yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımız da var. Dikine oynayan oyuncularımızla geçişleri gerçekleştiremedik. Teknik oynayan oyuncularımız dikine oynamaya çalıştı. Bugün yine galip gelemedik. İleriki haftalar için oyunumuz değişti, gelişti. Rizespor bizi iyi analiz etti. Bizde rakibimizi iyi analiz ettik. Çok pozisyon zenginliği yoktu ama iki takımda iyi mücadele etti. Göztepe için 4 haftalık süreç bir geçiş dönemine dönüştü. Bundan sonra çok faklı bir Göztepe sahada olacak bunu biliyorum çünkü bu takımla yaşıyorum. Biz ne yapacağımızı biliyoruz' diye konuştu.

Kaynak: DHA