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Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Çaykur Rizespor, bu hafta oynayacağı GZT Giresunspor maçı ile çıkış arıyor.

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Çaykur Rizespor, bu hafta oynayacağı GZT Giresunspor maçı ile çıkış arıyor.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, son olarak Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 16 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden yeşil-mavili ekip bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alan ve taktik çalışması yaptı. Antrenman gerçekleşen çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan Ronaldo Mendes takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ederken, bir süredir sakatlığı devam eden Yasin Pehlivan ise takımla beraber antrenmana çıktı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak

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Haber: Çaykur Rizespor Giresun'da çıkış arayacak - Haberler
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