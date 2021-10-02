Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu da izledi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetimindeki idman, ısınıma hareketleri ile başladı. Antrenman dar alan ve taktik çalışması ile devam ederken, çift kale maç ile son buldu.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Fabricio Baiano, Nathan Monzango, Ronaldo Mendes, Loic Remy ve Yasin Pehlivan Galatasaray maçında kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.


Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Spor Haberleri
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