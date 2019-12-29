: Spor çaykur rizespor - fenerbahçe maçının ardından

29.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:53

Fenerbahçe maçının ardından

Tolga SAĞLAMRİZE (DHA) -

Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada mücadelenin ortada geçtiğini belirterek, Maça istediğimiz gibi başlayamasak da yediğimiz golden sonra kendimize geldik ve oyunu dengeledik. Sonunda da duran toptan gol bularak beraberliği yakaladık. İyi mücadele ettik. Her şey kontrolümüzde planladığımız gibi gidiyordu. İkinci yarıda pozisyon vermedik. İlk yarıda da 1-2 pozisyon dışında çok net pozisyon vermedik. 3'üncü bölgede çabuk çoğalabilseydik sonuç alabilirdik. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz gol yedik. Fenerbahçe golü attı maçı kazandı, belki ikinci golü biz atsak biz kazanacaktık. En az 1 puan ya da 3 puan almak ve taraflarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Bugün elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama net olarak söylüyorum mağlubiyeti hak etmedik dedi.

ERSUN YANAL BUGÜN SKOR KAZANDI

Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir kulüp olduklarını kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, Oyunun birçok yönünü iyi oynayan takımız. Kaybettiğimizde de iyi oynadığımız maçlar vardı ve bunları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Şu anda skor haklı. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Özellikle iki oyuncumuza yapılan ciddi sertlikler var. Onların sakatlanmaması bizim adımıza sevindirici oldu. Oyunun en doğrularını yapmaya çalışırken rakiplerimiz bizi sert oynayarak durdurmaya çalışacaklar. Fenerbahçe futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir kulüp. Birçok kazanabileceğimiz maç ya berabere bitti ya da kazanamadık. Bizim daha fazla puan almamız gerekiyordu. Alabilirdik de diye konuştu.

Kaynak: DHA

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