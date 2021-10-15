Çaykur Rizespor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Çotanak Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.
Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, 8 maç 1 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Mozango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Gökhan Akkan, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri