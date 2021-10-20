Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor - Haberler
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Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Ligin ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayarak Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Çaykur Rizespor, 10. haftada sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından çift kale maç yapan takımın antrenmanı böylelikle son buldu.

Sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes ve Gökhan Gönül, Fernando Boldrin, Alper Potuk, Güneç Usta takımdan ayrı çalıştı. Ülkesi Finlandiya'nın milli takımı ile çıktığı maçta gözüne darbe alarak sakatlanarak Giresunspor maçında kadro bulamayan Joel Pohjanpalo ise takımla antrenmana çıktı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

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