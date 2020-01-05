Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı
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Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

SPOR Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladıMustafa AKIN - Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

05.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:19

'da ikinci devre hazırlıkları başladı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN () - İkinci yarı hazırlıklarına Antalya 'te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core çalışması ile başlayan idmanın tamamı basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman pas çalışması ile sürdü. Mavi yeşilli ekip idmanı taktiksel çalışmalarla sonlandırdı.

Kaynak: DHA

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: Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı
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