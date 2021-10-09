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Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde günü çift antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor,  saat 11.00'daki günün ilk antrenmanında koordinasyon çalışması yaparken, ikinci antrenmanında ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül, Ronaldo Mendes ve Yasin Pehlivan katılamazken, milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Joel Pohjanpalo, Yannick Bolasie ve Bryan Dabo da antrenmanda yer almadı. Alper Potuk, Loic Remy ve Gökhan Akkan ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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Haber: Çaykur Rizespor'da GZT Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
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