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Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli arada 2 günlük izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan Çaykur Rizespor, bugünü çift antrenmanla tamamladı. İlk antrenmanı fitness salonunda gerçekleştiren Çaykur Rizespor, ikinci antrenmanı saat 18: 00"de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Joel Pohjanpalo, Yannick Bolasie ve Bryan Dabo antrenmanda yer almadı.


Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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