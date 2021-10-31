Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in son sırasına demir atan ve 11. haftada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor, ligin 12. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 5 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadında oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde başlayan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından kondisyon çalışan Rizespor'un antrenmanı çift kale maç ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)