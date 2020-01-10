Spor çaykur rizespor - akhisarspor 2-2
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Spor çaykur rizespor - akhisarspor 2-2

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

10.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:35
Spor çaykur rizespor - akhisarspor 2-2

Olgucan KALKAN () - İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Rize ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabaka, 2-2'lik sonuçla berabere tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 9'uncu dakikada Melnjak ve 76'ncı dakikada Scepovic kaydederken, Akhisarspor'un golleri 33'üncü dakikada Musa Nizam ve 90'ıncı dakikada Erhan Çelenk'ten geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor çaykur rizespor - akhisarspor 2-2
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