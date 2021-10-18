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Çarşı'dan anlamlı hareket

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Spor

- Çarşı'dan anlamlı hareket Beşiktaş Kulübü'nün taraftar grubu olan Çarşı, Şırnak İkizce köyünde öğrencilere dağıtılmak üzere bot, mont, atkı ve bere gönderdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Çarşı'dan anlamlı hareket

ŞIRNAK - Beşiktaş Kulübü'nün taraftar grubu olan Çarşı, Şırnak İkizce köyünde öğrencilere dağıtılmak üzere bot, mont, atkı ve bere gönderdi.

Şırnak İkizce köyünde dağıtılan bot ve mont alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. 47 köyde 11 bin 750 öğrenciye ulaştıklarını belirten Beşiktaş Kulübü'nün taraftar grubu Çarşı üyesi Alper Aykut, "Yıllardır Çarşı üyesiyim, bugün Çarşı'nın kontrolünde Şırnak'ın İkizce köyündeyiz. Daha önce de çeşitli köy ve beldelerde yardımlarda bulunduk. Elimizden geldiğince ve büyüklerimizin bizlere verdikleri destek ile köy okullarına kışlık ve kırtasiye malzemesi taşıyoruz. Ulaşabildiğimiz yere ulaşacağız, herkesi de bu tarz yardımlara davet ediyoruz. Bugün 154 öğrenciyi bot, mont ve bereyle giydirdik. Allah nasip ederse daha iyisini yapacağız. Bu tür yardımlar için bize genelde sosyal medyadan ulaşıyorlar. Ama İkizce köyümüzü kendimiz bulduk. Bundan sonra da talep olursa biz de ihtiyaç hissettiğimiz köy ve beldelerimiz olursa geleceğiz" dedi.

Bot ve mont alan Salih Uzar ise, "Bugün İstanbul'dan Beşiktaş Çarşı grubu ağabeylerimiz geldi. Sağ olsunlar, bize bot ve mont getirdiler. Kışa doğru gidiyorduk, ihtiyacımız vardı. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çarşı'dan anlamlı hareket

Çarşı'dan anlamlı hareket

Çarşı'dan anlamlı hareket

Çarşı'dan anlamlı hareket

Çarşı'dan anlamlı hareket

Çarşı'dan anlamlı hareket

Çarşı'dan anlamlı hareket
İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Spor Haberleri
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