Çarşambaspor: 0-0

STAT: Kızılcabölük Semt

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, 7'nci haftada evinde kendisi gibi tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Çarşambaspor'la 0-0 berabere kaldı. Grupta halen galibiyetle tanışamayan ve bu sonuçla 3 puana ulaşan Kızılcabölükspor, son sıradan kurtulamadı. Çarşambaspor ise 5 puanla 16'ncı basamakta kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri