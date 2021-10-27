Carli Lloyd, ABD Kadın Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerine son verdi

Kadın futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan ABD'li Carli Lloyd, milli takım kariyerine son verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Güney Kore ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 39 yaşındaki Lloyd, milli takım formasıyla son kez görev aldı.

Tecrübeli futbolcu, ABD Milli Takımı'nın 6-0 kazandığı mücadelenin 66. dakikasında ayakta alkışlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Lloyd, "Bu takımın geleceği için heyecanlıyım. Sahalara veda ediyorum ama milli takıma her anlamda yardımcı olmaya devam etmek istiyorum. Bu takımın en büyük taraftarı olacağım ve yeni başarılarını görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımlarda ABD'li Kristine Lilly'nin (354) ardından 316 kezle en fazla forma giyen ikinci kadın futbolcu konumundaki Lloyd, bu karşılaşmalarda 134 gol attı.

Efsane haline geldiği ABD Milli Takımı ile ikişer olimpiyat (2008, 2012) ve Dünya Kupası (2015, 2019) şampiyonluğu yaşayan Lloyd, 2015 ve 2016'da yılın en iyi kadın futbolcusu seçilmişti. Dört farklı olimpiyatta gol atan ilk ABD'li futbolcu unvanına sahip Lloyd, 2015 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

Orta saha ile hücumda görev yapan ve 2018'den bu yana ülkesinin Gotham ekibinde forma giyen Lloyd'un sezon sonu futbola veda etmesi bekleniyor.

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