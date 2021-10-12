CANLI YAYIN DUYURUSU
13.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile misli.com arasında yapılacak iş birliğinin detaylarının paylaşılacağı basın toplantısını DHA olarak FEED 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
13.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile misli.com arasında yapılacak iş birliğinin detaylarının paylaşılacağı basın toplantısını Dha olarak FEED 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.