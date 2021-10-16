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Caner Osmanpaşa ligdeki ilk golünü attı

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Caner Osmanpaşa ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Caner Osmanpaşa, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonun ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Caner Osmanpaşa, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonun ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 10. dakikasında deneyimli oyuncu Osmanpaşa, topu ağlarla buluşturdu. Defans oyuncusu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Caner, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev aldı. 8 kez ilk 11'de yer alan Caner Osmanpaşa, 720 dakika da sahada kaldı. - SİVAS

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