Can Toprak, Galatasaray'ın yeni yüzü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Can Toprak, Galatasaray'ın yeni yüzü oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Can Toprak, Galatasaray'ın yeni yüzü oldu

Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan ünlü model Can Toprak, Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni yüzü oldu.

Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan ünlü model Can Toprak, Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni yüzü oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Galatasaray'ın yüzü olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Can Toprak, "Benim için gurur verici" dedi.

'Kolej Rüyası' isimli sinema filminde başrol oynadıktan sonra büyük bir üne kavuşan 26 yaşındaki genç model Can Toprak, Galatasaray Spor Kulübü'nün forma yüzü olmak için anlaşma yaptı. Özellikle Avrupa'da Galatasaray Futbol Takımı'nın formasını tanıtacak olan Can Toprak, "Ben zaten koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Çocukluğumun takımının formasını tanıtmak hiç aklıma gelmezdi. Benim için böyle bir tanıtımda yer almak gurur verici. Bu proje sonrası yeni projeler de yolda, geliyor" diye konuştu.


Can Toprak, Galatasaray'ın yeni yüzü oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti

Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti

 Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

 Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e damga vurdu! Onlardan daha iyisi yok

Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e damga vurdu! Onlardan daha iyisi yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu
Magazin Tarkan İbrahim Tatlıses
Spor Hamit Altıntop Yemek Tarifleri
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Yanık Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Can Toprak, Galatasaray'ın yeni yüzü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:55:50. #1.12#