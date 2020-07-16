Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
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Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı...

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
16.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari illerinde görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonrası meydana gelen kazada ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucunda kahraman emniyet mensuplarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan emniyet personellerimize ve Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçağımızın düşmesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet personellerimize ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Van'ın Gevaş ilçesinde yaşanan elim uçak kazasında ve Siirt'in Pervari ilçesinde hain terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

Öte yandan Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de şehit düşen güvenlik görevlileri için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

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