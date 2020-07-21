Spor camiasından Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki Spor camiası, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Spor camiası, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin göğsümüze düşen son ateş olsun. Kadına, çocuğa, hayvana, bütün canlılara karşı şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Bütün aileleri sağduyulu bireyler, sağlıklı zihinler yetiştirme konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Twitter'daki paylaşımında, "Söyleyecek ne bir kelime ne de kalbimizin dayanacağı bir acı kaldı. Güzel kızım Pınar'ın gülüşünü, hayallerini, umutlarını söndürüp, sevdiklerinden koparanlar umuyorum ki en ağır şekilde cezalandırılır." ifadelerine yer verdi.

Kulüplerden tepki

Beşiktaş Kulübünün paylaştığı mesajda, "Bir kadının daha gülüşü soldu. Pınar'ı da kaybettik. Yeter artık." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından, "Bir kez daha acı haber. Kadına şiddet bitsin, son bulsun. Bir kadın daha ölmesin." paylaşımı yapıldı.

Galatasaray Kulübünün paylaşımında da, "Gençliğinin baharında, vahşice yaşamdan koparılan bir kadın daha. Şiddete maruz kalan adını sayamadığımız binlerce kadınımız için susmayalım. Gülüşleri solmasın, hayalleri yarım kalmasın, acımasızca hayattan koparılmasın." görüşleri yer buldu.

Spor camiasından birçok kulüp, spor adamı ve sporcu da sosyal medya hesaplarından yaptıklar paylaşımlarla üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ve kadına karşı şiddete tepki gösterdi.

Kaynak: AA