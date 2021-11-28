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Spor camiasından Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Spor camiasından Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları

Spor camiası, 71 yaşında hayatını kaybeden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor camiası, 71 yaşında hayatını kaybeden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Spor Toto Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler, Mustafa Cengiz'in vefat nedeniyle paylaşımda bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-kırmızılı kulübünün 3,5 yıl süreyle başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise "Galatasaray Spor Kulübünün eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." denildi.

Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler ile spor camiasından birçok isim de Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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