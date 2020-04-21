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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Spor

Spor camiasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından destek geldi.

21.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:28
Spor camiasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na spor camiasından destek geldi. Spor camiasından kampanyaya toplam 34 milyon 568 bin 92 TL'lik para toplandı.

Amatör branşlarda 50'ye yakın federasyon kendi öz kaynaklarından kampanyaya 1 milyon 500 bin TL bağışta bulundu. Federasyon başkanları, yöneticiler ve milli sporcuların katıldığı destek kampanyasında 1 milyon 500 bin TL toplandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL bağışlarken, Türkiye Basketbol Federasyonu 1 milyon TL, Türkiye Voleybol Federasyonu ise 500 bin TL destekte bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Merkez ve illerde bulunan federasyonlar toplam 160 bin TL bağışta bulundu.

Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig ekibi Galatasaray, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve Futbol A Takımı bir araya gelerek 1 milyon 903 bin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding başkan vekili Ali Koç 20 milyon TL,  Medipol Başakşehir 2 milyon 14 bin TL, Çaykur Rizespor Kulübü, 195 bin 300 TL, Göztepe Başkan Mehmet Sepil'in öncülüğünde 1 milyon TL, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 196 bin 600 TL, Gençlerbirliği Yönetim kurulu, 100 bin TL, Denizlispor 120 bin TL ile katılım gösterdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ise futbolcular tek tek bağışlarını açıkladı.

Kampanyaya spor kulüplerinden yoğun katılım sağlandı. İttifak Holding Konyaspor, Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik, Antalyaspor Kulübü Derneği 500 bin TL'lik, MKE Ankaragücü, 100 bin TL'lik, Yeni Malatyaspor Kulübü, 100 bin TL'lik, Demir Grup Sivasspor, 100 bin TL'lik destekte bulundu.


- Ankara

Kaynak: DHA

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