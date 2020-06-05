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Spor camiasından Malatya'daki deprem için geçmiş olsun mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Spor camiasından Malatya'daki deprem için geçmiş olsun mesajları
05.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Trabzonspor ise "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımını yaptı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebebiyet vermemesini dileyerek, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Öte yandan Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de depremden etkilenenler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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