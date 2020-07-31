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Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar ve spor kulüpleri mesajlar yayımladı.

Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları
31.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:22

Kurban Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar ve spor kulüpleri mesajlar yayımladı.

Federasyon ve spor kulüplerinin yayımladığı mesajlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Bayramın heyecanı, paylaşmanın mutluluğuyla Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

"Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Covid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Bütün İslam alemi ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Kardeşçe kucaklaşacağımız nice sağlıklı bayramlar çok yakında, şimdilik sevgimizi uzaktan gösterip gönüllerimizi bir tutmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sevgi ve saygı mesafe tanımaz. Kurban Bayramı"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar dileriz."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Başta voleybol camiası olmak üzere tüm spor camiasının ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve huzur içinde nice güzel ve coşkulu bayramlar yaşamayı temenni ediyorum."

Galatasaray

"Dayanışma duygusunun pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Fenerbahçe

"Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

Beşiktaş

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz."

Trabzonspor

"Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!"

Medipol Başakşehir

"Mübarek Kurban Bayramımız Kutlu Olsun..."

Kasımpaşa

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun..."

DG Sivasspor

"Kurban Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar."

Aytemiz Alanyaspor

"Kurban Bayramınız kutlu olsun!"

Gençlerbirliği

"Kurban Bayramınızı kutlar; bayramın sağlıklı, mutlu, güzel günlerin habercisi olmasını temenni ederiz."

MKE Ankaragücü

"Mübarek Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyoruz."

Fraport TAV Antalyaspor

"Kurban Bayramı tüm ailemize; sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Bayramımız kutlu olsun!"

Göztepe

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor; sevdiklerinizle nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz."

Konyaspor

"Kurban Bayramı ülkemize, İslam alemine, bütün insanlığa, camiamıza huzur, sağlık, barış ve mutluluk getirsin."

Denizlispor

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimiz ile kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz."

Kayserispor

"Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."

Yeni Malatyaspor

"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini dileriz. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun."

Hatayspor

"Kurban bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle."

Çaykur Rizespor

"Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimizle, birlik içinde tüm camiamızın, Kurban Bayramını Kutluyoruz."

Gaziantep FK

"Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimiz ile kutlar, sağlık, mutluluk ve iyi bayramlar dileriz."

BB Erzurumspor

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlendiren, paylaşmanın ve bereketin anlam kazandığı bir Kurban Bayramı temennisiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Bursaspor

"Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz."

Anadolu Efes

"Bir kez daha sosyal mesafeyi koruyarak tedbiri elden bırakmıyoruz ama bayram coşkusundan bir an olsun vazgeçmiyoruz! Kurban Bayramı kutlu olsun!"

Eczacıbaşı

"Sevdiklerinizle, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz."

VakıfBank

"Hepinizi çok özledik. İyi bayramlar..." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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