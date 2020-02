Spor camiasından İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları

28.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:33

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için spor camiası taziye ve geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili federasyonlar, spor kulüpleri ve sporcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"Acımız büyük"Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."GALATASARAY"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."FENERBAHÇEMilletimizin başı sağolsun. İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."BEŞİKTAŞ"Milletimizin başı sağ olsun"İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu, kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."TRABZONSPOR"Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!"DEMİR GRUP SİVASSPOR"Acımız büyük"Ateşkesi sağlamak üzere Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet; kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz."AYTEMİZ ALANYASPOR"İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle"GÖZTEPE"İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."GENÇLERBİRLİĞİ"İdlib'de askerlerimize düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"İdlib'de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."YUKATEL DENİZLİSPOR"İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."ÇAYKUR RİZESPOR"Suriye'de yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mübarek Regaip Kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah'ım!"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize başsağlığı dileriz."MKE ANKARAGÜCÜ"İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ"İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."HES KABLO KAYSERİSPOR"İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU"Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU"İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrası şehit olan Askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şehit olan Mehmetçiklerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Şu an sınır dışında operasyonda olan tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız kahraman askerlerimiz için…"TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU"Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU"İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU"İdlib'de hain saldırı sonucu hayatlarını kaybeden kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa dileriz. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun."OZAN TUFAN (Fenerbahçe)"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."MERİH DEMİRAL (Juventus)"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City)"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."UĞURCAN ÇAKIR (Trabzonspor)"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: DHA