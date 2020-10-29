TFF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

TFF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:21
TFF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve destansı kahramanlıklarla kazanılan İstiklal Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetimizin, 97. yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olmanın onuruyla, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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