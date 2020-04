Spor camiasından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajları Spor camiası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar, kulüpler ve başkanları ile futbolcuların paylaşımları şöyle:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'NUN 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI"Aziz milletimizin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz.23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür.Milli mücadelenin en kritik zamanında olağanüstü bir seferberlik ruhuyla, inançla, vatan sevgisiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz milletimizin yaşama, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temsil edildiği milli ruhun ifadesidir.Demokrasi ve hukukun gücüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıl boyunca atlattığımız her badirede, çok ağır tarihi sorunların cereyan ettiği dönemlerde çözümün, darboğazdan ve bunalımdan çıkışın da yegane kaynağıdır.15 Temmuz'da milli iradeye ket vurmaya çalışan hainlerin ilk saldırdıkları yer burası olmuş, milli iradenin sembolüne pranga vurarak, milletimizi esir etmeyi hedeflemişlerdir. Meclisimiz, hukukun üstünlüğünü yine muhafaza etmiş, milletimizin ve şehitlerimizin emanetine, şerefine korkusuzca sahip çıkmış, ikinci kez gazilik unvanı almıştır. Gazi Meclisimiz millet egemenliğine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ilelebet sürdürecektir.Bugün 100. yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür.Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.100 yıl önce dualarla açılan Gazi Meclisimizi geleceğe taşıyacak olanlar pırıl pırıl gençlerimizdir. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize, demokrasinin ve hukukun ışığında çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin mutluluğu, huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.Bu düşüncelerle çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum.Gazi Meclisimizin 100. yaşını saygıyla kutluyor, aziz milletimize esenlikler ve sağlık dolu yıllar diliyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in bütün mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımız için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."FUTBOL FEDERASYONU: 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ortaya koymuştur.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin coşku ve gururunu yaşarken çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."BASKETBOL FEDERASYONUTürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günün 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Meclisimiz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın ve demokrasimizin garantisidir.23 Nisan 1920, sadece milletimiz ve ulusal egemenliğimiz için önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak gayesiyle "Çocuk Bayramı" olarak taçlandırdığı bir gündür. Bu bayram, gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyaya katkıda bulunma inancı taşımaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."VOLEYBOL FEDERASYONU"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün tarihimizin en önemli günlerinden biridir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü tüm dünya çocuklarına hediye etmiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimiz olan çocuklara adanmıştır.Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.yıl dönümünü kutluyor;Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."GÜREŞ FEDERASYONUTürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydın mesajında şu cümlelere yer verdi: "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. 1920 yılından bu yana geçen 100 yılda Türk halkı her zaman ülkesine sahip çıkmıştır. Bugün ise bir yandan Koronovirüs salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da kahraman Mehmetçiklerimiz ülkemizin savunması için aynı ruhla sınır dışında kahramanca mücadele etmektedir.Gazi Türkiye Büyük Millet Meclis'imizin kuruluşunun 100. yılını kutlarken Çocuklara armağan edilmiş olan bu özel bayramda, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Amacımız, çocuklarımızın barış, sağlık, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirebilmektir. Kurtuluş savaşında, 15 Temmuz'da, şimdi de sınır dışında ülkesi için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize acil şifalar diliyorum.Bu arada tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadelemizin sürdüğü bu günlerde tüm kurallara uymamızı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız gerektiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sağlıklı günler için evde kal Türkiye diyorum."YÜZME FEDERASYONU"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK"CURLİNG FEDERASYONUGazi Meclisin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun.CİMNASTİK FEDERASYONU"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılı ve bu özel günün çocuklara armağan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."SATRANÇ FEDERASYONU"Türkiye için, satranç için varız! Bu güzel memleket için, bu akıllı, pırıl pırıl çocuklarımız için, aydınlık yarınlarımız için çok çalışmaya, çok üretmeye varız! Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği en büyük bayramın 100. yılını kucaklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarının teminatı olan çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."ESKRİM FEDERASYONU"Bu sene evlerde de olsak, 23 Nisan coşkusuyla kalplerimiz bir atıyor; içimiz neşe doluyor.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyoruz.Hep birlikte nice güzel bayramlara..."BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU"Işığıyla yolumuzu aydınlatan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun!"BOKS FEDERASYONU"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Kıymetli Sporcularımız #BalkondaBayramVar kampanyası kapsamında saat: 21.00'de bayraklarımızı alıp balkonlarımızda İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz."WUSHU KUNG FU FEDERASYONU"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl evlerimizde yaşayacağımız ama ruhumuz 100. yıl önce 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' parolasıyla açılan Millet Meclisi üyeleri gibi gururlu, çocuklarımız kadar şen..."GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin 100. yıldönümü kutlu olsun. Görme Engelliler ailesi olarak Ulusal egemenliğimizin 100.yılında saat 21: 00'da evde, elimizde şanlı Türk Bayrağımız, dilimizde İstiklal Marşımız tek yürek olacağız."BOCCE BOWLING DART FEDERASYONU"İki özel günün birleştiği bu anlamlı tarihte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını ve Ramazanı Şerif ayınızı kutlarız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, esen kalın."MUAYTHAI FEDERASYONU"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız Kutlu Olsun!"TRABZONSPOR"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı"Bugün vatandaşı olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadele ve bağımsızlık tarihinde öyle günler vardır ki; yurdun her köşesinde coşku içinde kutlanması gerekir. Çünkü bu ulusal günler, Cumhuriyetimize ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sarsılmaz sevginin sembolik birer ifadesidir. 23 Nisan, bu tarihler içinde ayrı bir yerde duruyor. 23 Nisan 1920, ulusal tarihimizin başlangıcı ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla sonuçlanacak bir sürecin dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı yaşatacak olan çocuklarımıza bu özel günü armağan etmiştir. Bugün 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan gurur duyuyoruz.Yurdun her bir köşesinde, milletçe el ele kutlamamız gereken 23 Nisan'ı, yaşadığımız olağanüstü koşullar nedeniyle bir arada kutlama şansından mahrumuz. Ancak bu zor şartların dahi, çocukluğumuzdan beri içimize işleyen 23 Nisan coşkusunu yok etmesine izin vermemeliyiz. Nerede olursak olalım, geleceğimizin teminatı biricik çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'ı yaşamak ve yaşatmak bizim görevimiz olmalı. Özellikle tüm dünya gibi ülkemizi de tehdit eden bu salgın günlerinde, Cumhuriyet'i koruma ve yaşatma sorumluluğunu çocuklarımıza anlatabilmeli, bu bilinci onlara aşılayabilmeliyiz.Sevgili Çocuklar,Trabzonspor'un Genç Fırtınaları,Sizler, en büyük hazinemizsiniz. Sizleri fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı birer birey; ahlaklı, iyi eğitimli ve sorumluluk sahibi birer vatandaş olarak yetiştirmek bizlerin en büyük ödevidir. Unutmayın ki; sizlere verilmiş hediyelerin en büyüğü, Türk halkının ulusal bağımsızlık ve egemenliğini koruma kararlılığını ilan ettiği 23 Nisan günüdür. 23 Nisan, bayramların en büyüğüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram, bu bayramdır. Bugünün önemini öğrenmek ve sahip çıkmak da, işte sizin en büyük ödevinizdir.Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Büyük Meclisin İlk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, ulusal bağımsızlığımızı kazanmamız için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Sağlıklı ve aydınlık bir gelecek temennisiyle..."MEDİPOL BAŞAKŞEHİR"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun."GALATASARAY"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılında sesimiz her zamankinden daha gür!Ulu Önder Atatürk'ün barış, sevgi ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğin güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuz ve dünyaya kutlu olsun."FENERBAHÇE23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! #Aydınlık100ümüz, geleceğimiz, altyapı sporcularımız, İstiklal Marşımızla coşkumuza ortak oluyorlar!BEŞİKTAŞ"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bir asırdır Türk Milleti'nin en muhkem sığınağı olarak bir çınar gibi dimdik ayakta durmaktadır.Gazi Meclisimizin kuruluşu, memleketimizin başında gezen kara bulutları dağıtan bir göz aydınlığı ve cumhuriyetimizin ilanına giden yolda en büyük gücümüz, ilham kaynağımız olmuştur.Bir memleketin kaderini değiştiren bu tarihi dönüm noktasının, o memleketin istikbali olan çocuklara bayram olarak armağan edilmesi, Türk Milleti'nin evlatlarına verdiği değerin en kıymetli referansıdır.Bir süredir hayatı sığdırdığımız evlerimize bugün bayram coşkusunu, çocuklarımızın sevincini, heyecanını sığdırıyoruz. En umutsuz günlerimizde bile gönlümüzü bayram yerine çeviren bu mutlu günün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyorum.Büyük Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum.Nice bayramlara ve nice yüz yıllara sevgi, sağlık, barış ve dostlukla…"DEMİR GRUP SİVASSPOR"Geleceğin Türkiye'sini ve Demir Grup Sivasspor'unu emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."Başkan Mecnun Otyakmaz'ın mesajı"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur.Ülkesini ve milletini seven, birliğin, sevginin, kardeşliğin temsilcileri olan sevgili gençler; sizler bu milletin umudu, aydınlık yarınlarımızın güvencesisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz.Evlatlarımız, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşayacak. Balkonlarımızda İstiklal Marşı'mızı okuyup, ay yıldızlı bayraklarımızı dalgalandırarak gururla 100'üncü yıl coşkusunu tüm Türkiye hep birlikte yaşayacağız.Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğin Türkiye'sini ve Demir Grup Sivasspor'unu emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."GÖZTEPE"Bugün 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yılı! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"HES KABLO KAYSERİSPOR"Bir gülüşüyle yarınlara umut olan çocuklarımıza... İnanın güzel günler göreceğiz.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun"ÇAYKUR RİZESPOR"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken, hayatımıza neşe katan tüm çocuklarımızın bayramını kutlarız."GENÇLERBİRLİĞİ"Ulu Önder Atatürk'ten bir ulusa ve tüm dünya çocuklarına 100 yıllık bir armağan."AYTEMİZ ALANYASPOR"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan, 100 yıllık egemenliğimizin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"YUKATEL DENİZLİSPOR"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız! Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz." 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"MKE ANKARAGÜCÜBaşkan Fatih Mert'in 23 Nisan mesajı şöyle: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin irade ve gücünün en büyük dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz için bir övünç ve gurur kaynağı olan kahramanlıklarla dolu bu şanlı tarih, bizlere nasıl ışık tuttuysa, geleceğimiz siz çocuklarımıza da ışık olacaktır.

Çocuklar, sizler kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizden aldığınız güçle, yarınlarımızı şekillendirecek en büyük umut ve güven kaynağımızsınız. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için önünüze çıkan zorlukları aşarak, yılmadan, durmadan, azimle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bugüne kadar vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: DHA