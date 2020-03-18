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Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Spor

Spor camiasından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajları

Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

18.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Spor camiasından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajları

Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Mesajlarda şu ifadeler yer aldı;

FUTBOL FEDERASYONU18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale Geçilmez' diye kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz.Bağımsızlığımızı kazandığımız Milli Mücadelemize ilham kaynağı olan, vatan sevgisiyle gözlerini kırpmadan canlarını ve kanlarını feda eden Çanakkale kahramanlarımız, geleceğimize ışık tutmaya ilelebet devam edecektir.BASKETBOL FEDERASYONUTürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı bir kez daha şükranla anıyoruz.105 yıl önce dönemin en modern ordularını Çanakkale'de dize getiren şanlı destan; tarihin akışını değiştirmiş, Kurtuluş Savaşı'na da ilham veren beraberlik ve mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur."Çanakkale geçilmez" sözünü tarihin sayfalarına silinmez biçimde kazıyan yüzbinlerce kahraman, bizler için hem bir gurur abidesi hem de vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır. Çanakkale ruhu, ülkemiz ve milletimiz için çalışırken her daim rehberimiz olacaktır.Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."VOLEYBOL FEDERASYONUEşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz.GALATASARAYÇanakkale Zaferimiz, ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş Mücadelemizin ilk kıvılcımıdır.Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale Kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz.FENERBAHÇEDünya tarihine geçen en önemli muharebelerden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz.BEŞİKTAŞÇanakkale Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla ve Rahmetle AnıyoruzBaşkan Ahmet Nur Çebi'nin Çanakkale Zaferi Mesajı şöyle: "18 Mart 1915... Tarihimizin en önemli milli mücadelelerinden biri olan Çanakkale Zaferi üzerinden 105 yıl geçti.Çanakkale, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. 'Çanakkale Geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta Kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti.Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaşımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır.Çanakkale'de şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, Kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum..."GENÇLERBİRLİĞİBaşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.Çanakkale Zaferinin 105. Yılı kutlu olsun!ÇAYKUR RİZESPORÇanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin borcudur!FRAPORT-TAV ANTALYASPOR ANTALYASPORÇanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORÇanakkale Destanı'nın 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.DEMİR GRUP SİVASSPOR18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi; rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. MEDIPOL BAŞAKŞEHİRÇanakkale zaferimizin 105. yılı kutlu olsun, Şehitlerimizin ruhu şad olsun... MKE ANKARAGÜCÜTüm cihana Çanakkale Geçilmez dedirten büyük zaferin 105. yıl dönümü büyük bir onur ve gururla kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun! Türkiye BayrağıTMOK

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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