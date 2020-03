Spor camiası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Spor federasyonları ile kulüpler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan mesajda, "Kadınlarımız yaşamın her alanında üstlendikleri görevler ve başarılarıyla toplumumuzun ilham kaynağı, yarınlarımızın mimarıdır. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. Cesaretleri, fedakarlıkları ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza kattıkları değerle daima başımızın tacı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kutlama mesajında şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bütün kadınların daha huzurlu, daha özgür ve eşit paylaşan bireyler olmak adına verdikleri mücadeleyi destekliyorum. Öz güveni yüksek, adil ve cesur kadınlar gelişmiş bir toplum için hayati değer taşımaktadır. Onların yetişmesini ve toplumsal yaşamın her alanında erkeklerle eşit şartlarda var olmasını sağlamak asli görevimizdir. Sadece fiziksel değil bireysel gelişmenin de yapı taşlarından olan spor; kadınların rekabetçi bireyler olarak yetişmesini sağlamakta, öz güvenlerini kazanmada yadsınamaz biçimde destek olmaktadır. Bu bağlamda sporun kız çocuklarımızın gelişimine sağladığı katkının farkındayız ve önemsiyoruz.

Basketbolda, alt yapı bölge şampiyonalarında mücadele eden kız sporcu sayısının son 2 yılda yaklaşık 2 buçuk kat artış göstermesi konuya verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Federasyon olarak, kadınlarımızın eşit imkanlara sahip olabilmeleri ve eşit şartlarda rekabet edebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise kutlama mesajında, "Varlıklarıyla hayatımıza ışık olan, çağdaş toplumun birçok alanında önemli görevler üstlenen, başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, başta federasyonumuzun bünyesinde görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, tüm kadın sporcu, antrenör ve kulüp yetkililerine mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yayımlanan mesajda da "Toplumun temelini aile, ailenin temelinin ise kadınların varlığına bağlı olduğu bir dünyada emekleri ve fedakarlıkları ile hayatlarımızın temel taşları olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederiz. Türk hentboluna oyuncu, antrenör, hakem ve idareci olarak katkısı olmuş kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, her alanda gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerine saygılarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kulüplerin mesajları

Galatasaray Kulübünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir." şeklindeki sözüyle başlayan mesajında, "Özgür, güçlü, her alanda eşit ve adil koşullarda yaşayan kadınların olduğu bir dünya diliyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü olan Galatasaray, kadının toplumumuzda güçlenmesi konusunda her zamankinden daha fazla çalışacaktır.Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kitlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça göklere yükselebilsin?" şeklindeki sözü paylaşılarak yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, nesiller boyu eşitlik ilkesini benimseyen, çağdaş, modern, ayakları yere basan, hayatın her anında, toplumun her alanında haklarını arayan ve eşitlik için mücadele eden emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Önüne çıkan engellere rağmen denemekten korkmayan, başaramayacağını söyleyenlere inat başaran, kim ne derse desin hayallerinin peşinden koşan, kendine inanan, her halini seven, ön yargıları yerle bir eden 7'den 70'e tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve özgürlük dolu yarınlar diliyoruz.

Eşitliğe ancak kadınların ve erkeklerin omuz omuza verdikleri zaman ulaşabileceğini savunduğumuz 'HeForShe' hareketini, destekleyen ve sahiplenen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için 'Nesiller Boyu Eşitlik' mottosuyla sadece bugün değil, her gün kadın kimliğinin daha da güçlendirilmesi için haykırmaya devam edeceğiz. Kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza ve kol kola yürüdüğü günlerde yaşamak ümidiyle…"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle başlamış ve Türk kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde etmiştir. Atatürk'ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız Beşiktaş'ımızı ileriye taşımak için emek vermektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar, kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim."

