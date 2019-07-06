SPOR Çalımbay: Kadromuza oyuncu katmamız şart

Çalımbay: Kadromuza oyuncu katmamız şart

Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çoğu oyuncularının kiralık olduğunu ve gittiğini belirterek, "Kadromuza oyuncu katmamız şart. Aklımızda isim çok ama önemli olan onları almak" dedi.

Sivasspor dün akşam saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan kamp yapacakları otele giriş yaptı. Sivasspor, sabah saatlerinde kamp döneminin ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk antrenman gerçekleştirilirken, otel alanında bulunan göl etrafında koşu yapıldı. Rıza Çalımbay da futbolcularla birlikte koştu.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, kampa tam kadro katılamadıklarını belirterek, "Şu anda zaten çok eksik geldik. Tam kadro gelemedik. Ama kampa da başlamak zorundayız. Bu kamp boyunca da inşallah bütün takımımız hazır olacak. Asker arkadaşlarımız vardı, onlara da ayrı bir izin verdik. Onun için şu anda az bir kadro ile bugün başlıyoruz" dedi.

"İNŞALLAH İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

İyi bir sezon geçireceklerini düşündüğünü aktaran Çalımbay şöyle devam etti:

"İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Beklediğimiz transferler var, onları da gerçekleştirirsek bambaşka ve iyi bir şekilde lige hazırlanacağız. İlk kampımız burada sonra ayın 22'sinde Hollanda'ya gideceğiz. Orada 2 tane takımla maç yapıp döneceğiz. Onun için bizim tek düşüncemiz biran önce transfer edeceğimiz arkadaşlarımızın biran önce buraya gelip bizimle çalışması. Biz Bolu'da tek hazırlık maçı yapacağız. Ayın 18'inde Malatyaspor ile oynayacağız."

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

Tek amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu belirten Çalımbay, "Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Tek gayemiz ve düşüncemiz bu. Onun dışında da bir şey düşünmüyoruz. Önemli olan transfer yapmamız lazım. Çünkü, kimse bilmiyor ya da üstünde durmuyorlar Sivasspor'un geçen seneki kadrosu boşaldı. Çoğu oyuncusu kiralıktı hepsi gitti. Onun için de kadromuza oyuncu katmamız şart. Aklımızda isim çok ama önemli olan onları almak. Ama her kulübünde şu an yaşadığı maddi sıkıntılar var. o yüzden de bunları aşmak gerekiyor. o yüzden herkeste bir düşünce var. inşallah en iyi şekilde aşılır. İstediğimiz transferleri de yapabiliriz. Transferde yerli ya da yabancı ayrımımız yok. Biz yerli oyuncular da alıyoruz. Yabancı oyuncular da alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA