SPOR Çağlar Söyüncü : 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız (AKTÜEL)

"Futbolcular olarak ülke olarak hak eden bir ülkeyiz"

"En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız"

PODGORİTSA,(DHA) - Çağlar Söyüncü, "Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yarın direkt gitme şansımız da var ama bunun için maçımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Online düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağlar Söyüncü, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Bizim için anlamı çok büyük bir maç. Bütün takım olarak bunun farkındayız. Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yarın direkt gitme şansımız da var ama bunun için maçımızı kazanmamız gerekiyor. Takım olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Son eksiklerimizi giderip antrenmanımızı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.

"FUTBOLCULAR OLARAK ÜLKE OLARAK HAK EDEN BİR ÜLKEYİZ"

Çağlar Söyüncü, takım olarak grupta yarın oynanacak maçları dakonuştuklarını dile getirerek, "Kendi aramızda konuşmamız maçın çok önemli olacağı yönünde. Uzun süredir gidemiyoruz. Neden Türkiye olarak uzun yıllardır orada yokuz. Futbolcular olarak ülke olarak hak eden bir ülkeyiz. Ama bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz ama yarın 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız. Sonrasında da ona göre yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜĞÜNDEN EN KÜÇÜĞÜNE KADAR İYİ BİR TAKIMIZ"

En büyük avantajlarınınson dönemde iyi bir takım olmaları olduğunu ifade eden Çağlar Söyüncü, "En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Eksiklerimiz var ama hocamız hepimizle tek tek özel ilgileniyor. Toplantılarda hatalarımızı görerek bunları yapmamaya çalışıyoruz. Ama yarınki maçta avantajımız daha iyi bir takım olmamız. Çok önemli bir maçımız var. Önce kendi maçımıza odaklanıp 3 puan almayı tartışıyoruz. İkinci olarak Norveç'in sürprizini tartışıyoruz. Ama bize göre ikinci konu bu. İlk olarak konuştuğumuz tabii ki yarın oynanacak olan karşılaşma. Tek konuştuğumuz konu 3 puanı almak. Ama inşallah diğer sonuçlar da olumlu gelirse, direkt katılma hakkı kazanacağız" dedi.