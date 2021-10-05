ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Haberler Spor
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ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası sona erdi.

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ( Tömer ) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası sona erdi.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan ülke takımlarının mücadele ettiği KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının kazananı Çad oldu.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda oynanan ve toplam 21 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada renkli geçen maçlarda hem öğrenciler yeteneklerini sergiledi hem de futbolun birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği sayesinde kültürlerarası etkileşimde bulundu.

Turnuvanın final maçında Suriye ile Çad karşı karşıya geldi. Çad, Suriye'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Somali ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında Senegal, Somali'yi 6-4 yenerek turnuvanın üçüncülüğü elde etti. - KARABÜK

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Haber: ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu - Haberler Spor
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