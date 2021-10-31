Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru

Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.

ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmasının Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa'nın aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdığı ifade edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title