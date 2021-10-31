Buz pateninde Burak Demirboğa'dan Türkiye rekoru
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.
ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmasının Ankara'da düzenlendiği belirtildi.
Olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa'nın aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdığı ifade edildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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