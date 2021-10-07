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Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Polonya'ya yenildi

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Polonya'ya yenildi

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme 2. Turu H Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 12-0 yenildi.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme 2. Turu H Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 12-0 yenildi.

Türkiye, ilk maçında ev sahibi Polonya ile Bytom şehrinde karşılaştı ve H Grubu'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Polonya'dan Wiktoria Sikorska 6 sayı ve Karolina Pozniewska 3 sayı ile öne çıkan performans gösterdi.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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Haber: Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Polonya'ya yenildi - Haberler Spor
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