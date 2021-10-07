Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Polonya'ya yenildi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme 2. Turu H Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 12-0 yenildi.
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme 2. Turu H Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'ya 12-0 yenildi.
Türkiye, ilk maçında ev sahibi Polonya ile Bytom şehrinde karşılaştı ve H Grubu'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Polonya'dan Wiktoria Sikorska 6 sayı ve Karolina Pozniewska 3 sayı ile öne çıkan performans gösterdi.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri