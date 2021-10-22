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Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor

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Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takım Erkekler ve A Takım Kadınlarda il birinci olurken, B Takımı Erkeklerde il ikincisi oldu.

İZMİR (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takım Erkekler ve A Takım Kadınlarda il birinci olurken, B Takımı Erkeklerde il ikincisi oldu. Muğla'da müsabakaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı İzmir'de düzenlenen masa tenisi şampiyonasına katıldı. Turnuvada büyükşehir masa tenisi takımı Erkekler A Takımı, Kadınlar A Takımında Ege Bölge ikincisi, Erkekler B Takımı Ege Bölge üçüncüsü oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı - MUĞLA

Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor

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