Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.